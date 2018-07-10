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Украина продолжает переплачивать более 10% за газ из Европы по сравнению с российским

Экономика и бизнес
10 июля, 18:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Киев прекратил импортировать газ напрямую из РФ с ноября 2015 года

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинские предприятия импортировали природный газ в июне из стран Европы по средней цене более $266 за 1 тыс. куб. м, что на 2,4% больше, чем в мае текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

"Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 США за 1 тыс. куб. м", - сказано в сообщении ведомства. В мае средняя импортная цена из ЕС составляла $260,01 за 1 тыс. куб. м.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял ранее, что компания ожидает роста средней цены экспорта газа в Европу до $220 за 1 тыс. куб. м и более в 2018 году, по сравнению с 2017 годом ($197 за 1 тыс. куб. м). По словам Медведева, что средняя экспортная цена "Газпрома" в I квартале текущего года составила $232 за 1 тыс. куб. м.

Украина не импортирует газ напрямую из России с ноября 2015 года, заменив его реверсным газом из Европы. Компании "Нафтогаз" и "Газпром" продолжают оспаривать условия контрактов на поставку и транзит газа от 2009 года в международных инстанциях.

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