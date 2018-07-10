МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков, проблемы были со стороны партнера кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Сегодня в связи с проблемами на стороне партнера наблюдались ограничения в работе мобильного и интернет-банков. Работоспособность систем восстановлена. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что по техническим причинам сервисы мобильного и интернет-банков ВТБ были временно недоступны для клиентов. Как заявлял ТАСС сотрудник колл-центра ВТБ, сервисы должны быть восстановлены после 15:00 по московскому времени.