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ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков

Экономика и бизнес
10 июля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что сервисы были временно недоступны для клиентов по техническим причинам

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков, проблемы были со стороны партнера кредитной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Сегодня в связи с проблемами на стороне партнера наблюдались ограничения в работе мобильного и интернет-банков. Работоспособность систем восстановлена. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что по техническим причинам сервисы мобильного и интернет-банков ВТБ были временно недоступны для клиентов. Как заявлял ТАСС сотрудник колл-центра ВТБ, сервисы должны быть восстановлены после 15:00 по московскому времени.

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