Ассоциация компаний розничной торговли против снижения порога доминирования торговых сетей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступает против предложения о снижении порога доминирования торговых сетей в регионах до 15% с 25%. Об этом говориться в сообщении АКОРТ.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает это предложение.

"Мы считаем, что даже порог в 25% дискриминирует торговлю, и мы выступаем против этого. Объективные экономические условия требуют не понижать этот порог, а уточнять, приводя нормы законов в соответствие с реалиями", - отмечается в сообщении.

Ассоциация рассчитывает, что государство займет более взвешенную позицию и в ближайшее время в правительстве состоится согласительное совещание по этому поводу. "Мы надеемся, что такая встреча позволит снять разногласия между ФАС и Минпромторгом", - считают в АКОРТ.