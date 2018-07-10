Бывший замглавы МЭР Сергей Беляков возглавил Ассоциацию компаний розничной торговли

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков возглавил Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Сегодня на внеочередном общем собрании членов АКОРТ единогласно избран новый председатель президиума ассоциации - экс-заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Юрьевич Беляков", - сообщается в релизе.

С 2012-го по 2014 год в должности заместителя министра экономического развития России Беляков осуществлял координацию работы в области экономических вопросов развития отраслей социально-культурной сферы, социально-трудовой сферы, сферы социального страхования (включая медицинское и пенсионное), демографической политики, социального партнерства, социальной ответственности бизнеса.

"Важнейшими векторами движения для нас остаются развитие и укрепление саморегулирования в отрасли, содействие совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере ретейла, а также повышение эффективности нормативного и правового регулирования отрасли. Не менее важна задача эффективной синхронизации инициатив федеральной сетевой торговли - важнейшего элемента всей отрасли, которая дает более 14% вклада в ВВП страны", - цитируются слова нового главы ассоциации в сообщении.

Ассоциация компаний розничной торговли создана в 2001 году для объединения усилий участников, направленных на создание необходимых условий для становления и развития цивилизованного российского рынка ретейла. В настоящее время членами ассоциации являются 25 крупнейших торговых компаний, работающих на территории России.