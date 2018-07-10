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Власти Адыгеи договорились о льготном кредитовании аграриев в связи с засухой

Экономика и бизнес
10 июля, 18:46 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 10, июля. /ТАСС

Руководство региона также рассчитывает на помощь федерального центра

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МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи договорились с Россельхозбанком о льготном кредитовании аграриев в условиях угрозы потери урожая кукурузы, сои и подсолнечника из-за установившейся в республике засухи. Об этом во вторник сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Руководство республики оказывает аграриям поддержку в рамках соответствующих госпрограмм, мы рассчитываем на помощь федерального центра в субсидировании затраченных на уборку [урожая] горюче-смазочных материалов. Кроме того, у нас есть договорённости с Россельхозбанком по льготному кредитованию. В условиях невысоких цен на зерно и засухи, которая ставит под угрозу урожай кукурузы, подсолнечника и сои, важно обеспечить земледельцам доступность пополнения оборотных средств за счёт кредитных ресурсов", - рассказал он.

Как прокомментировали в министерстве сельского хозяйства региона, в Адыгее завершается уборка пшеницы. Земледельцами обработано более 80% посевных площадей урожая, собрано почти 360 тонн зерна при средней урожайности свыше 45 центров с гектара. Уборка ячменя и рапса завершилась на прошлой неделе.

Ранее власти Адыгеи заявили, что засушливая погода негативно отражается на урожае пропашных культур. В случае сохранения высоких температур воздуха в республике может быть введен режим ЧС. В последние дни температура воздуха днем повышается до 36-38 градусов.

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