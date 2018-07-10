Калужская область и китайская провинция Хэйлунцзян будут сотрудничать в автомобилестроении

ТАСС, 10 июля. Калужская область и китайская провинция Хэйлунцзян будут сотрудничать в торгово экономической, научно-технической и культурной сферах. Реализация соглашения, подписанного во вторник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, будет способствовать развитию бизнеса в сфере автомобилестроения, железнодорожного и авиационного транспорта.

"Укрепление межрегиональных связей с провинцией Хэйлунцзян в области промышленности, сельского хозяйства и логистики, обмен научными знаниями, опытом, технологиями, туристский и культурный обмен будут способствовать развитию бизнеса в Калужской области", - говорится в сообщении агентства регионального развития Калужской области.

Китайские компании рассматривают возможность строительства заводов по изготовлению комплектующих для железнодорожного и авиационного транспорта на территории Калужской особой экономической зоны. По данным регионального министерства экономического развития, внешнеторговый оборот Калужской области и Китая в 2017 году увеличился за год в 2,1 раза и достиг почти $960 млн. За тот же период на 20% увеличились показатели экспорта, на 110% - импорта.

В 2016 году Калужская область стала частью международного логистического проекта "Новый Шелковый путь", объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Проект позволил значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить сроки доставки грузов. Поезд курсирует между железнодорожной станцией "Ворсино" и китайским портом "Далянь".

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Южная Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.