Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Китайская компания предложила Украине провести трехсторонние переговоры о возможности покупки российской доли акций компании ТВЭЛ для реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"В июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров об участии китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины, - сказано в сообщении. - В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций ТВЭЛ и определения первоочередных шагов сотрудничества".

Согласно письму, опубликованному на сайте минэнерго, консультации предложено провести в Брюсселе в период с 9 по 12 июля. Однако в случае согласия украинской стороны, место и время может измениться.

Ранее украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо главы миниэнерго Украины Игоря Насалика в адрес "Росатома", в котором министр заявил, что Украина заинтересована в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, в разморозке совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Кроме того, Насалик выступил с предложением провести встречу в Брюсселе для обсуждения данного вопроса.

Замороженный проект

В 2010 году правительство Украины утвердило компанию ТВЭЛ победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива. Тогда же под сооружение объекта были выделены 6,8 га в Кировоградской области, бюджет оценивался в $450 млн. Для реализации проекта был создан "Завод по производству ядерного топлива", 50% плюс одной акцией которого владеет украинский госконцерн "Ядерное топливо", а остальным - ТВЭЛ.

Начало производства тепловыделяющих элементов было намечено на 2015 год, однако в середине года Киев принял решение прекратить реализацию проекта ввиду политической ситуации.