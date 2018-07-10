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IT-отрасль ждет распределения функций по госрегулированию цифровой экономики

Экономика и бизнес
10 июля, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

При этом у представителей отрасли пока нет четкого понимания, как именно будет происходить управление цифровизацией экономики на государственном уровне

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Назначение Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) специальным представителем президента РФ по цифровому развитию подтверждает высокий интерес руководства страны к вопросам развития цифровой экономики, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Однако, у IT-отрасли нет пока четкого понимания, как именно будет происходить управление цифровизацией российской экономики и социальной сферы на государственном уровне.

"Отрасль все еще хочет увидеть целостную картину того, как государство представляет себе развитие "цифры" в России, какие экспертные и консультационные должности и направления оно хочет развивать, какие институты развития и за что отвечают, и где в этой картине мира - место спецпредставителя", - сообщил в беседе с ТАСС директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух в разговоре с ТАСС сообщил, что Песков безусловный эксперт по ряду компетенций в сфере информационных технологий. С Массухом также согласен и директор РАЭК.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова своим специальным представителем по цифровому развитию. При этом Песков не будет сотрудником администрации президента. На площадке АСИ Песков реализовал ряд проектов в направлении развития IT и цифровизации экономики.

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