Комитет Госдумы поддержал ко II чтению возможность авансовой уплаты налогов физлицами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о порядке уплаты налогов, сборов и страховых взносов, вводящий, в частности, институт специальных авансовых взносов для физлиц. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 июля.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в часть первую Налогового кодекса, которые дают возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в которых организована возможность приема от физлиц денежных средств в счет уплаты налоговых платежей и их перечисление в бюджетную систему РФ.

Документ вводит институт "специальных авансовых взносов", которые граждане смогут добровольно перечислять в бюджетную систему РФ в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Вводится понятие "единого налогового платежа физлица", которое включает в себя платежи по данным трем налогам. Решение о зачете суммы единого налогового платежа физлица принимается налоговым органом по месту жительства или месту пребывания физлица, а при отсутствии таковых на территории РФ - по месту одного из принадлежащих физлицу объектов недвижимости.

Проектом закона обеспечивается возможность уточнения платежей в случаях ошибочного указания в платежных документах счета Федерального казначейства - физлица смогут предоставить заявления об уточнении платежей как в электронной, так и в бумажной форме. Уточнять платежи смогут и налоговые органы при обнаружении ими ошибок в платежных документах, допущенных плательщиками.

При уточнении платежа налоговый орган проводит пересчет пеней, начисленных на сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в бюджетную систему РФ до дня принятия налоговым органом решения об уточнении платежа. Налоговый орган будет уведомлять налогоплательщика о принятом решении об уточнении платежа в течение 5 дней. Налогоплательщик имеет при определенных условиях право на возврат средств, перечисленных в счет единого налогового платежа, и в случае нарушения сроков возврата со стороны налоговых органов он получит эту сумму с процентами.

Законопроект устанавливает предельный трехлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. В случае непредоставления расчетов по страховым взносам в налоговый орган налоговики могут принять решение приостановить операции плательщика страховых взносов по его счетам в банке. Законопроект предусматривает, что единый налоговый платеж может быть произведен иным лицом за налогоплательщика, при этом это лицо будет не вправе требовать возврата этого платежа из бюджетной системы РФ.

Законопроектом вводится ответственность местных администраций, организаций федеральной почтовой связи и МФЦ за нарушение срока перечисления платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, в бюджетную систему РФ.