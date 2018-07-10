Власти ХМАО: приватизация лесопромышленного холдинга может произойти в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Вопрос приватизации Югорского лесопромышленного холдинга в Ханты-Мансийском автономном округе может быть решен в 2019 году. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Алексей Забозлаев на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

По данным правительства ХМАО, предприятие намерено стать крупнейшей экспортноориентированной организацией в Уральском федеральном округе (УрФО) к 2021 году. Объем выручки холдинга за 2017 год составил 3,5 млрд рублей. Основная продукция - экспортные сухие пиломатериалы.

"Приватизация Югорского лесопромышленного комплекса будет прописана в 2019 году. Если появится инвестор и будет открытое предложение, то [приватизация] состоится", - сказал Забозлаев.

Он отметил, что для модернизации холдинга, в частности завода ЛВЛ-бруса, входящего в него, планируется закупить оборудование у немецкой компании Siempelkamp (специализируется на выпуске продукции в деревообрабатывающей отрасли). Переговоры с представителями компании прошли на международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс- центра.