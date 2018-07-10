Глава минэнерго Украины опроверг обращение к РФ о возобновлении проектов в атомной сфере

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг обращение страны к России, в котором говорилось о необходимости возобновления ряда совместных проектов с топливной компанией ТВЭЛ в ядерной энергетике.

Ранее украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо главы миниэнерго Украины в адрес "Росатома", в котором министр заявил, что Украина заинтересована в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, в разморозке совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Кроме того, Насалик выступил с предложением провести встречу в Брюсселе для обсуждения данного вопроса.

"Насалик опроверг существование ранее опубликованного "Экономической правдой" письма за его подписью, в котором говорится о необходимости возобновления ряда совместных проектов с ТВЭЛ в ядерной энергетике", - пишет "Экономическая правда", отметив, что сам министр назвал эту информацию "фейком".

Вместе с тем, пишет издание, минэнерго страны рассматривает два варианта дальнейших шагов, связанных с сооружением на Украине завода по производству ядерного топлива. Первый предусматривает расторжение договора с ТВЭЛ, которая ранее была признана победителем конкурса по отбору технологий строительства завода ядерного топлива, а также "требования Украины к России о возврате $8,5 млн, инвестированных в прошлые годы украинской стороной".

"Из этих денег $6 млн было выплачено России за проект строительства завода, а еще $2,5 млн было внесено в качестве предоплаты за производственную линию завода. Мы предлагаем поставить вопрос о возврате этих денег", - заявил Насалик.

Второй вариант предполагает выкуп инвестором российской доли акций в совместном предприятии, которое должно было заняться строительством завода. В пресс-службе минэнерго сообщали ранее во вторник, что в июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров об участии китайской стороны в реализации проекта строительства завода. Согласно письму, опубликованному на сайте ведомства, консультации предложено провести в Брюсселе в период с 9 по 12 июля. Однако в случае согласия украинской стороны, место и время может измениться.