Эксперты: развитие цифровой экономики в РФ невозможно без расширения стандартизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Переход на "Индустрию 4.0", внедрение передовых технологий, создание умных производств неразрывно связано с расширением роли стандартизации при развитии цифровой экономики. К такому мнению пришли эксперты, выступившие на сессии "Роль стандартизации в создании цифрового производства" в рамках ИННОПРОМ- 2018.

Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития своей цифровой экономики, по поручению президента РФ Владимира Путина была разработана и утверждена программа "Цифровая экономика РФ", рассчитанная до 2024 года. Стандартизация может стать одним из ключевых элементов для ее реализации, считают эксперты.

"Стандартизация в процессах формирования цифровой экономики играет чрезвычайно важную роль. Речь идет и об IT-стандартах, и о стандартах, которые будут закладываться в электронные библиотеки для использования при проектировании зданий, сооружений, оборудования и так далее", - отметил член бюро правления РСПП, председатель комитета по техрегулированию, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

"Это и вопросы разработки стандартов для создания единого цифрового пространства, импортозамещения сложных информационных систем. И необходимость гармонизации национальных и международных стандартов в области информационных технологий. И перспективы изучения зарубежного опыта цифровизации, участия в международных проектах, связанных со становлением "Индустрии 4.0", - сказал Пумпянский.

Стандарты как ключевые инструменты цифровизации

Распространение цифровизации будет прежде всего зависеть от доступа к электрическим сетям, к широкой платформе функционально-совместимых систем информации, и от способов связи и сенсорных систем, считает глава Росстандарта Алексей Абрамов. "В этих условиях первоочередной задачей становится способность системы взаимодействовать с другими системами без применения дополнительных усилий для интеграции. В этой связи стандарты продолжат быть ключевыми инструментами для реализации решений во всех областях человеческой жизни, но их роль и значение критически возрастет, потому что изменится масштаб задач", - пояснил Абрамов.

По мнению Абрамова, технические стандарты будут иметь первостепенное значение в достижении интеграции различных устройств и систем, посредством использования широкого спектра датчиков, искусственного интеллекта, контроля и алгоритмов, больших объемов данных, облачных и граничных вычислений и других технологий. "Они помогут укрепить основу для интеллектуального производства. Цель - обеспечить беспроводную совместимость данных и интеллектуальных систем для различных поставщиков продукции и обеспечить работу различных способов коммуникации, контроля и безопасности", - сказал Абрамов.

Он отметил, что в будущем потребуется сотрудничество с такими международными организациями по стандартизации как Международная организация по стандартизации (ИСО), Международный союз электросвязи, Институт инженеров электротехники и электроники и другими.

Роль стандартов в ускорении цифровизации

Для повсеместного внедрения цифровизации в производство необходимо предпринять дополнительные меры. Первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов рассказал ТАСС, что, прежде всего, необходимо обеспечить участие российских экспертов в разработке международных стандартов.

"Это важно, потому что в цифровых технологиях, конечно же, должны применяться международные, интернациональные стандарты. Кроме того, необходимо, чтобы во всех правительственных программах, и отдельных отраслях и корпорациях был раздел, касающийся стандартизации - это позволит решать глобальные задачи. Не зря мы тесно взаимодействуем и создаем проект с "Восточным комитетом германской экономики", с концерном Siemens AG, являющимся локомотивом "Индустрии 4.0", таким образом мы сможем интегрироваться в международные системы, в том числе Европы", - сказал Лоцманов.

Он отметил, что использование стандартов необязательно должно внедряться во все отрасли, но высокотехнологические сферы, такие как связь, транспорт, нефтегазовая промышленность и другие, просто не могут без них обойтись. "Это очень простой пример, вы же пользуетесь смартфоном? Это тоже кусочек цифровых технологий, а вы знаете по каким стандартам он сделан? Тут не одна тысяча стандартов", - сказал эксперт.

По словам Лоцманова, комитет РСПП по техрегулированию взаимодействует с Росстандартом по вопросам обсуждения концепции развития национальной системы стандартизации до 2030 года. "Мы обсудили первый проект этого документа, собрали замечания, сегодня они переработаны, и буквально завтра мы рассылаем второй вариант этого документа", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что стандартизация сегодня востребована везде, в том числе в импортозамещении. "Возникает вопрос необходимости владения стандартами и способностью их применять", - сказал Лоцманов.

По его словам, экспорт - еще одна сфера, где особое внимание уделяется стандартизации и сертификации: если компания планирует отправлять товар на экспорт, то первым делом производителю нужно понять - по каким стандартам его делать и как пройти сертификацию в стране назначения.

"Поэтому это тема, вроде бы, на первый взгляд, не очень важная, но без нее никуда не продвинешься - ни в импортозамещении, ни в экспорте, ни в цифровых технологиях", - подчеркнул Лоцманов.