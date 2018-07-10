Росатом не получал от Киева просьб обсудить судьбу завода по выпуску ядерного топлива

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Росатом не подтверждает факт получения от Киева письма с просьбой о встрече, чтобы обсудить возобновление совместного с Россией проекта строительства завода по производству ядерного топлива. Об этом сообщил ТАСС представитель Росатома.

"Мы не получали письма с просьбой о встрече для обсуждения судьбы завода", - сказал собеседник агентства.

"Росатом в настоящее время удовлетворяет от 60% до 70% потребностей украинских АЭС в ядерном топливе. Взаимодействие России и Украины реализуется строго в рамках существующих контрактов. Все стороны выполняют свои обязательства", - добавил представитель Росатома.

Ранее во вторник украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо главы Минэнерго Украины Игоря Насалика в адрес "Росатома", в котором министр заявил, что Украина заинтересована в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, в разморозке совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Кроме того, Насалик выступил с предложением провести встречу в Брюсселе для обсуждения данного вопроса. Однако позднее Насалик опроверг эту информацию.