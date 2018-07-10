Трамп снова обвинил ЕС в создании препятствий для работы американских компаний

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз заявил, что ЕС создает препятствия для работы американских компаний в Европе. Соответствующее сообщение лидер США опубликовал в Twitter.

"Евросоюз лишает наших фермеров, рабочих и компании возможности заниматься бизнесом в Европе, - написал он, указав на торговый дефицит США в размере $151 млрд. - И они еще хотят, чтобы мы с радостью защищали их по линии НАТО и хорошо платили за это".

Ранее Трамп заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Европы, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории США. Агентство Блумберг в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.