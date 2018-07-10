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"Ъ": кабмин заморозил подписание новых специальных инвестиционных контрактов

Экономика и бизнес
10 июля, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По данным издания, инициатором такого решения стал вице-премьер Дмитрий Козак

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ заморозило процесс подписания новых специальных инвестиционных контрактов (СПИК) до запуска формата СПИК формата 2.0 и предложило пересмотреть действующие соглашения старой версии, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатором этого решения стал вице-премьер Дмитрий Козак, которого не устроила непрозрачность существующего механизма.

"Также в правительстве думают, что делать с механизмом при повышении НДС. Неизменность Налогового кодекса привлекает инвесторов, но это огромный объем выпадающих доходов бюджета", - отмечает один из собеседников издания. Другой источник в правительстве также подтвердил изданию, что подписание СПИКов приостановлено, "хотя формализованного решения не было".

В промышленном блоке правительства Санкт-Петербурга (по информации "Коммерсанта", оно должно в третьем квартале 2018 года подписать СПИК с Hyundai по заводу двигателей) газете заявили, что "вице-премьеру нужно время разобраться, что это за инструмент, как он действует по уже заключенным СПИКам". Источники издания отмечают, что власти города надеются в течение месяца возобновить заключение СПИКа.

Накануне на выставке ИННОПРОМ-2018 Козак сообщал, что новый формат механизма поддержки частных инвестиций "Специнвестконтракт 2.0" будет готов с точки зрения нормативно-правовых актов к осени 2018 года.

Представитель Козака уточнил "Коммерсанту", что механизм СПИК 2.0 заменит существующий. "По действующему механизму прием заявок остановлен. В Минпромторге порядка 63 заявок, но есть поручение господина Козака тщательно проверить их, возможно, некоторые будут удовлетворены и подписаны по существующему механизму", - сказал собеседник издания.

Ранее кабмин согласовал основные параметры действия новой версии специальных инвестиционных контрактов. Как сообщал ТАСС источник, участвовавший в соответствующем правительственном совещании, специнвестконтракт 2.0 сможет быть заключен с производителем при условии, что компания будет выпускать в РФ эксклюзивную для рынка продукцию. Также, как отмечал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, приоритет при заключении СПИК нового формата будет даваться компаниям, ориентированным на экспорт продукции.

Что такое СПИК

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта. Оператором СПИК является Фонд развития промышленности.

Однако правительство решило "перезагрузить" инвестиционный цикл в России за счет расширения числа отраслей, где применяются СПИК. Как сообщала газета "Ведомости", Минфин и Минэкономразвития согласовали вариант, согласно которому государство должно выдавать субсидии в размере до 50% капитальных затрат инвесторов по СПИК. Также ведомства сходятся в том, что инвесторам необходимо предоставлять преференции, если они производят не имеющую аналогов в России продукцию или если их товары пойдут на экспорт и принесут не менее 15% выручки.

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ИННОПРОМ-2018
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