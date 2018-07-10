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ЦБ: страховщики обанкротившихся застройщиков должны создать резервы на страховую сумму

Экономика и бизнес
10 июля, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Уточняется, что после закрытия реестра кредиторов обанкротившегося застройщика страховщик может скорректировать резервы при фактическом обращении дольщиков за страховыми выплатами

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страховые компании, страхующие ответственность застройщиков при неисполнении обязательств перед дольщиками, в случае банкротства застройщика должны создать резервы на полную страховую сумму. Это следует из информационного письма, опубликованного на сайте ЦБ во вторник.

"По мнению Банка России, необходимость формирования страховщиком РЗНУ [резерв заявленных, но неурегулированных убытков] в размере страховой суммы по договорам страхования ГОЗ [гражданской ответственности застройщика] возникает с даты опубликования сведений о банкротстве застройщика в порядке, установленном пунктом 1 статьи 28 Закона о банкротстве (в газете "Коммерсантъ" - прим. ТАСС)", - говорится в письме. После закрытия реестра кредиторов обанкротившегося застройщика страховщик может скорректировать резервы при фактическом обращении дольщиков за страховыми выплатами, следует из письма.

Арбитражный суд Московской области в понедельник по заявлению Фонда защиты дольщиков признал банкротами пять застройщиков, образующих Urban Group: ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково"), ООО "Ваш город" ( ЖК "Видный город"), ООО "Экоквартал" (ЖК "Митино О2"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), ООЛ "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"). Ответственность застройщиков Urban Group застрахована в ВСК и "Проминстрахе", введение конкурсного производства в отношении застройщика является страховым случаем.

Ранее страховщики застройщиков обсуждали с ЦБ возможность формирования резервов по девелоперам-банкротам не в размере полной страховой суммы, а в размере заявленных дольщиками требований страховой выплаты - в связи с этим ЦБ выпустил разъяснение, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом дискуссии. Ранее представители ВСК и "Проминстраха" информировали ТАСС, что ожидают незначительных выплат дольщикам Urban Group - в ВСК приводили данные Института развития строительной отрасли, согласно которым за страховыми выплатами в подобных случаях обращаются не более 1% дольщиков. Получая страховую выплату, дольщик лишается права на квартиру, и если есть надежда на достройку объектов проблемного застройщика, люди предпочитают дождаться жилья, а не требовать выплату, поясняли страховщики.

Сложные резервы

Такое требование ЦБ сильно меняет картину по резервированию, сказал ТАСС источник на страховом рынке. "Сразу возникает вопрос достаточности капитала и его соотношения с объемом ответственности по Urban Group, которые страховщики приняли на себя. Чтобы создать резерв на полную страховую сумму, один вариант - это отдать риски в перестрахование, другой вариант - докапитализировать компанию", - считает эксперт.

На "Проминстрах" новая методика большого влияния не окажет, заявил ТАСС гендиректор компании Илья Озолин. "У нас небольшое собственное удержание, мы уже использовали скорректированную методику с учетом данной позиции", - отметил он. Ранее Озолин сообщил, что у "Проминстраха" на собственном удержании находятся риски застройщика до 300 млн рублей, остальная сумма перестрахована, в том числе - в РНПК.

Риски ВСК по Urban Group перестрахованы в том числе в РНПК и Swiss Re, информировали ранее в компании, не уточняя объема ответственности и доли перестраховщиков.

Доля РНПК в перестраховании портфеля рисков застройщиков ВСК и "Проминстраха" составляет 10%, сообщил ТАСС президент РНПК Николай Галушин.

Позицию по резервированию рисков застройщиков-банкротов ЦБ устно озвучивал страховщикам в конце 2017 года, добавил собеседник ТАСС на страховом рынке.

С 2017 года механизм страхования ответственности застройщиков перед дольщиками, который работал номинально, заменен на механизм защиты прав дольщиков с помощью фонда застройщиков, при этом страховка по объектам, где уже заключены договоры страхования, продолжает действовать.

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