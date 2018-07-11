Форум "Италия встречает Кавказ" соберет в Ессентуках около 70 итальянских бизнесменов

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 11 июля. /ТАСС/. Ежегодная сессия международного проекта "Италия встречает Кавказ" откроется в среду в Ессентуках и соберет около 70 представителей итальянских фирм агропромышленного комплекса, строительства, медицины, туризма, страхового бизнеса, консалтинга и других отраслей, сообщили ТАСС в краевом министерстве экономического развития.

"Проект направлен на развитие деятельности итальянских компаний на юге России, особое внимание предприниматели из Италии уделяют Ставропольскому краю. Мероприятие станет логическим продолжением встречи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и посла Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано на Петербургском международном экономическом форуме - 2018 (ПМЭФ)", - рассказал ТАСС министр Валерий Сизов.

Заседания деловых кругов пройдут в формате тематических круглых столов по сельскому хозяйству, медицине и индустрии гостеприимства. Центральным событием сессии станет пленарное заседание на тему делового и торгово-экономического сотрудничества России и Италии, Северного Кавказа. Программа включает в себя конференции на темы "Контракт" и "Вода", конгресс по медицине, спортивной медицине и реабилитации. Запланированы деловые переговоры с бизнесом Кавказских Минеральных Вод и Ставрополья.

Итальянцы обсудят с предпринимателями Ставрополья свой опыт в городском благоустройстве, внутренней и внешней отделке зданий, сооружений, парков и территорий. Также состоится подведение итогов архитектурно-дизайнерского конкурса по созданию внешнего облика городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, объявленного в прошлом году.

"Целью проекта является увеличение коммерческого и производственного присутствия, предлагая максимальную поддержку компаниям, ориентированным на эти территории", - пояснил Сизов.

Стабильное партнерство

Для Ставрополья Италия занимает шестую строку в числе стран дальнего зарубежья по объему товарооборота с показателем более $43 млн за 2017 год, он вырос более чем на 123% к уровню 2016 года. По данным краевого минэкономразвития, из Ставрополья в Италию экспортировались органические химические удобрения, овечья шерсть, продукция агропромышленного комплекса. Из Италии импортировались около двадцати наименований, в том числе семена, пластмассы, машины и оборудование, продукты нефтепереработки, измерительные инструменты, мебель, алкогольные напитки, трикотаж.

Наибольший объем итальянских инвестиций поступает на Невинномысскую ГРЭС, являющуюся структурным подразделением компании "Энел ОГК-5", там была построена новая парогазовая установка мощностью 410 МВт. Кроме того, в 2012 году был открыт завод по производству сэндвич-панелей из пенополиуретана ООО "Лиссант-Юг" в индустриальном парке "Невинномысск" с объемом инвестиций более 450 млн рублей. В мае на полях ПМЭФ-2018 подписано соглашение о сотрудничестве между "Энел Россия" и правительством края о строительстве на территории Ставрополья большого веторопарка.

Проект "Кавказ встречает Италию" действует с 2010 года и считается одним из ключевых бизнес-событий года на Северном Кавказе. Мероприятие проводится министерством экономического развития Ставропольского края совместно с посольством Италии в Москве, генеральным почетным консульством Италии на Юге России. Сессия завершится 14 июля.