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Китайские инвесторы собираются открыть в Приморье завод по производству судовой стали

Экономика и бизнес
11 июля, 3:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, июля. /ТАСС

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $1 - 1,5 млрд

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Китайская торгово-промышленная корпорация "Би Ши" из провинции Хэбэй планирует открыть в Приморском крае завод по производству судовой стали, сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.

"В планах корпорации - построить в крае завод по производству листовой стали для судостроительной промышленности объемом до 1 млн т. Стоит отметить, что в случае успешной реализации проекта компания готова расширить ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, иностранные инвесторы рассчитывают создать в Приморье коксохимический завод и современную электростанцию", - говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $1 - 1,5 млрд. Строительство объектов займет около пяти лет, а ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами до 10 тыс. человек, уточняет инвестор. Корпорация намерена привлечь к работе на предприятиях жителей Приморья - местному населению будет отдано около 80% рабочих мест.

Глава Приморья Андрей Тарасенко пообещал найти площадку, где можно будет реализовать проект. Китайская корпорация запросила подыскать под завод земельный участок площадью около 300 - 400 га.

"Мы посмотрим, где вам удобнее всего будет организовать производство с учетом близости к портовым мощностям и железной дороге, и подготовим несколько вариантов", - цитирует пресс-служба Тарасенко.

Торгово-промышленная корпорация "Би Ши" - частная компания, основанная в 2007 году и представляющая собой объединение сталелитейной, коксовой, электрической, горной промышленности, недвижимого имущества, финансово-коммерческой деятельности. Обладает фиксированными активами в размере 18 млрд юаней.

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