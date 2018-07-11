Власти Колымы планируют подписать на ВЭФ соглашения в сфере связи, информатики, транспорта

ТАСС, 11 июля. Правительство Магаданской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планирует подписать несколько соглашений в области связи, информатики и транспорта. Об этом ТАСС в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов.

"Запуска новых объектов к ВЭФ у нас не будет - мы продолжаем работу по существующим проектам. <...> Работа ведется по направлениям, на мой взгляд, очень важным для развития Магаданской области: планируется подписать соглашения в области связи, информатики, транспорта. Но при этом не хотелось бы подписывать бумаги ради самих бумаг - мы должны знать, каким будет продолжение нашего сотрудничества, причем в ближайшем будущем", - сказал Носов.

По его словам, в этом году при оформлении павильона Магаданская область придерживается прошлогодней традиции оформления, но внутреннее содержание будет интересным, интерактивным.

"Мы ставим для себя определенные задачи по этому форуму: не просто показать красоту Магадана, но и рассказать о потенциале и перспективах его развития. Потому что одно из главных направлений роста экономики региона, которое может дать серьезный импульс развитию области, это все-таки горно-обогатительные фабрики различного направления: и золото, и серебро, и медь, и цинк, и так далее", - отметил врио губернатора.

Восточный экономический форум пройдет 11 - 13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.