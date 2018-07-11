СМИ: в КНР количество зарегистрированных товарных знаков превысило 16,8 млн

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных товарных знаков в Китае на конец первого полугодия 2018 года составило 16,8 млн. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по защите прав интеллектуальной собственности КНР.

Как отмечается, число поданных с января по июнь текущего года заявок на регистрацию достигло 3,6 млн, что на 57,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По словам ведомства, такой рост обусловлен "оптимизацией процесса регистрации товарных знаков в Китае, в том числе за счет сокращения времени рассмотрения поданных заявок".

Согласно прогнозам управления, к концу 2018 года количество поданных в Китае заявок на регистрацию товарных знаков превысит 8 млн.