CNN: Facebook предоставлял компании Mail.ru Group доступ к данным о пользователях

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Администрация Facebook продолжала предоставлять компании Mail.ru Group, наряду с некоторыми другими фирмами, доступ к данным о пользователях после официального прекращения такой практики. Об этом говорится в материале, размещенном во вторник на сайте телеканала CNN.

Как отмечается в публикации, до 2015 года в Facebook допускалась практика, согласно которой компании-разработчики приложений для соцсети могли собирать данные как об их пользователях, так и о лицах из их списков друзей. Компании получали доступ к именам, датам рождения, фотографиям и т.д. Согласно заявлениям Facebook, с мая 2015 года практика была прекращена. Между тем, в июне 2018 года газета The New York Times сообщила, что на самом деле руководство соцсети все равно позволяло некоторым компаниям получать доступ к указанным данным.

В число этих компаний, как утверждает телеканал со ссылкой на представителей Facebook, входила и Mail.ru Group. В публикации отмечается, что российская компания разработала сотни приложений, в частности, предназначенных для применения в соцсети. Некоторые из них не были доступны широкой общественности. При этом два приложения от Mail.ru Group в течение двух недель якобы сохраняли доступ к данным пользователей и их друзей и после официального прекращения указанной практики.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг сообщил CNN, что у руководства соцсети нет никаких оснований полагать, что Mail.ru Group ненадлежащим образом воспользовалась полученными данными. Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время в Facebook проводится расследование, которое касается и Mail.ru Group наряду с другими компаниями. Как утверждается в публикации, представители Mail.ru Group сообщили, что сотрудники Facebook не связывались с ними по этому поводу. Представители соцсети, наоборот, сказали, что такие контакты были, но не уточнили, когда именно.

В публикации приводится заявление заместителя председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, демократа Марка Уорнера. "Если это верно, нам нужно определить, доступ к каким данным пользователей был предоставлен Mail.ru и как они могли поступить с полученной информацией", - отметил он. Парламентарий также выступил с утверждением о наличии связей между руководством Mail.ru Group и властями РФ.