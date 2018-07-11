Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил новый порядок подключения к системам теплоснабжения

Экономика и бизнес
11 июля, 7:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В постановлении отмечается, что иметь право на обязательное обслуживание смогут любые заявители, заключившие договор с организацией теплоснабжения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило новые правила подключения к системам теплоснабжения и правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном сайте российского кабмина.

"Правилами устанавливается порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что иметь право на обязательное обслуживание смогут любые заявители, заключившие договор с организацией теплоснабжения. При необоснованном отказе заявитель вправе обратиться в суд, говорится в документе.

Недискриминационный доступ к услугам предусматривает наличие равных условий предоставления услуг для потребителей независимо от того, к какой организационно- правовой форме относится организация теплоснабжения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
"Ъ": Госдума 17 июля обсудит поправки, разрешающие регистрацию авто без визита в ГИБДД
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
5
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Руководство Бельгии не приехало в аэропорт встречать Трампа из-за матча с Францией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!