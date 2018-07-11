Банк России отозвал лицензию у самарского Газбанка

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центробанк приказом от 11 июля 2018 года отозвал лицензию у самарского Газбанка. Организация является участником системы страхования вкладов. На 1 июля по величине активов банк находился на 134-м месте в банковской системе России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Акционерный коммерческий банк систематически проводил операции, которые были направлены на сокрытие реального финансового положения организации и "уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков", говорится в сообщении ЦБ. На балансе банка "образовался значительный объем проблемных активов", сообщается в пресс-релизе. Регулятор добавил также, что в деятельности банка были выявлены нарушения "антиотмывочного" законодательства.

За последние 12 месяцев ЦБ 11 раз применял к Газбанку меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации не приняло мер по нормализации ее деятельности, подчеркнули в Банке России.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Регулятор также ввел в банк временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отзыв лицензии у Газбанка является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Газбанка начнутся не позднее 25 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 16 июля.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 11 июля 2018 года, напоминает АСВ.