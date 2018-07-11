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"Ъ": Госдума 17 июля обсудит поправки, разрешающие регистрацию авто без визита в ГИБДД

Экономика и бизнес
11 июля, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Согласно изменениям, официальные дилеры смогут регистрировать продаваемые автомобили при наличии договора с производителем, помещения и штата "квалифицированных сотрудников"

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума, по предварительным данным, 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит россиянам зарегистрировать машину без визита в ГИБДД - у официального дилера. Как пишет в среду газета "Коммерсантъ", документ был одобрен думским комитетом по транспорту.

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Законопроект был внесен еще в 2011 году, в первом чтении его приняли в 2013 году.

Издание ознакомилось с поправками, одобренными комитетом во вторник: согласно им, официальные дилеры смогут регистрировать продаваемые автомобили при выполнении ряда условий, таких как наличие договора с производителем, помещения и штата "квалифицированных сотрудников". Предполагается, что отвечающая требованиям компания будет передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера, а после одобрения со стороны полиции отдавать комплект с ключами от машины автовладельцу. По информации "Коммерсанта", услуга будет платной, предельный тариф установит Федеральная антимонопольная служба.

Согласно данным газеты, поправки к законопроекту предполагают, что автовладельцы смогут получать номера у изготовителей, тогда как ГИБДД будет только определять сочетание букв и цифр, которое должно быть на них нанесено.

Также, как пишет "Коммерсантъ", из документа исчезло упоминание возможности для автовладельцев выбирать "красивые" номера.

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