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Китай ожидает всеобщего протеста в ответ на новые пошлины США

Экономика и бизнес
11 июля, 8:06 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, июля. /ТАСС

В министерство коммерции страны заявили удивлены решением Белого дома ввести дополнительные пошлины общей стоимостью $200 млрд

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ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Новые пошлины США в отношении китайской продукции общей стоимостью $200 млрд обернутся для Вашингтона всеобщим протестом и ответными мерами международного сообщества через ВТО. Об этом сообщило в среду министерство коммерции КНР.

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"Мы призываем международную общественность объединить усилия, сообща защитить принципы свободной торговли и многосторонние форматы взаимодействия, - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Необходимо проявить солидарность и дать совместный отпор торговой гегемонии [США]. Кроме того, мы незамедлительно направляем жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами американской стороны".

В документе отмечается, что в Пекине крайне удивлены действиями Белого дома, которые ущемляют ключевые интересы Китая. "Мы не можем смириться с подобными шагами и выражаем по этому поводу решительный протест", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%.

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