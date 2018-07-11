Китай ожидает всеобщего протеста в ответ на новые пошлины США

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Новые пошлины США в отношении китайской продукции общей стоимостью $200 млрд обернутся для Вашингтона всеобщим протестом и ответными мерами международного сообщества через ВТО. Об этом сообщило в среду министерство коммерции КНР.

"Мы призываем международную общественность объединить усилия, сообща защитить принципы свободной торговли и многосторонние форматы взаимодействия, - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Необходимо проявить солидарность и дать совместный отпор торговой гегемонии [США]. Кроме того, мы незамедлительно направляем жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами американской стороны".

В документе отмечается, что в Пекине крайне удивлены действиями Белого дома, которые ущемляют ключевые интересы Китая. "Мы не можем смириться с подобными шагами и выражаем по этому поводу решительный протест", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%.