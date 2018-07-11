Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РСПП создаст Центр компетенций в области IT-стандартизации

Экономика и бизнес
11 июля, 9:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Основные задачи центра - информационное обеспечение заинтересованных организаций в области IT-стандартизации, практическая помощь в подготовке, согласовании и утверждении IT-стандартов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует создать Центр компетенций в области IT-стандартизации, который станет связующим звеном для формирования единого информационного пространства как внутри России, так и с государствами Евразийского экономического союза и другими региональными структурами, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов.

"Центр компетенций, который будет носить межотраслевой характер, создается на базе комитета РСПП и межотраслевого совета. Эта идея была поддержана другими рабочими органами РСПП: комитетом по цифровой экономике и подкомитетом по цифровой экономике и инновациям комитета по международному сотрудничеству", - рассказал Лоцманов.

По его словам, основные задачи центра - информационное обеспечение заинтересованных организаций в области IT-стандартизации, практическая помощь организациям - разработчикам стандартов в подготовке, согласовании и утверждении национальных, межгосударственных и международных IT-стандартов, разъяснительная работу по содержательной части и практическому применению национальных, межгосударственных и международных IТ- стандартов.

"Центр будет осуществлять координацию работ по формированию проектов программ национальной, межгосударственной и международной IT-стандартизации на межотраслевом уровне. Конечно, работа данного центра компетенций будет строиться на основе постоянного взаимодействия с государственными органами власти - Минпромторгом, Росстандартом, другими заинтересованными министерствами и ведомствами", - добавил Лоцманов.

Он отметил, что в настоящее время многие специалисты и руководители компаний даже не знают о существовании таких стандартов и их применении.

"Поэтому основная задача нашего комитета - проинформировать широкую общественность. Во-вторых, обеспечить доступ к этим стандартам, к этим документам и помочь разобраться в них. Сегодня стандарты - это основа в том числе и цифровых технологий. Наши структуры - межотраслевой совет, центр компетенций и комитет по техрегулированию - активно включаются в правительственные программы по реализации указа президента по развитию цифровой экономики", - добавил Лоцманов.

Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия обеспечивает участие бизнеса в реформе технического регулирования. Председателем комитета является глава совета директоров ТМК, член бюро правления РСПП Дмитрий Пумпянский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
2
"Ъ": Госдума 17 июля обсудит поправки, разрешающие регистрацию авто без визита в ГИБДД
3
"АвтоВАЗ" подготовил спортивную модификацию Lada Vesta
4
Внук Брежнева умер в Крыму
5
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!