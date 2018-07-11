РСПП создаст Центр компетенций в области IT-стандартизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует создать Центр компетенций в области IT-стандартизации, который станет связующим звеном для формирования единого информационного пространства как внутри России, так и с государствами Евразийского экономического союза и другими региональными структурами, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов.

"Центр компетенций, который будет носить межотраслевой характер, создается на базе комитета РСПП и межотраслевого совета. Эта идея была поддержана другими рабочими органами РСПП: комитетом по цифровой экономике и подкомитетом по цифровой экономике и инновациям комитета по международному сотрудничеству", - рассказал Лоцманов.

По его словам, основные задачи центра - информационное обеспечение заинтересованных организаций в области IT-стандартизации, практическая помощь организациям - разработчикам стандартов в подготовке, согласовании и утверждении национальных, межгосударственных и международных IT-стандартов, разъяснительная работу по содержательной части и практическому применению национальных, межгосударственных и международных IТ- стандартов.

"Центр будет осуществлять координацию работ по формированию проектов программ национальной, межгосударственной и международной IT-стандартизации на межотраслевом уровне. Конечно, работа данного центра компетенций будет строиться на основе постоянного взаимодействия с государственными органами власти - Минпромторгом, Росстандартом, другими заинтересованными министерствами и ведомствами", - добавил Лоцманов.

Он отметил, что в настоящее время многие специалисты и руководители компаний даже не знают о существовании таких стандартов и их применении.

"Поэтому основная задача нашего комитета - проинформировать широкую общественность. Во-вторых, обеспечить доступ к этим стандартам, к этим документам и помочь разобраться в них. Сегодня стандарты - это основа в том числе и цифровых технологий. Наши структуры - межотраслевой совет, центр компетенций и комитет по техрегулированию - активно включаются в правительственные программы по реализации указа президента по развитию цифровой экономики", - добавил Лоцманов.

Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия обеспечивает участие бизнеса в реформе технического регулирования. Председателем комитета является глава совета директоров ТМК, член бюро правления РСПП Дмитрий Пумпянский.