Китай приглашает РФ создать энергетический центр на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июля. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань рассчитывает на помощь России при создании центра энергетических ресурсов. Как заявил в среду в интервью ТАСС губернатор провинции Шэнь Сяомин, проект планируется реализовать в промышленной зоне Янпу.

"Россия как крупная энергетическая и ресурсная держава сможет сыграть роль в создании в нашей провинции центра энергетических запасов, сделок и транзакций", - сообщил он.

"Международный центр энергетических транзакций и логистики будет нацелен на весь мир. Мы планируем создать его в Янпу, там создана промышленная зона. Она одновременно является портом", - указал губернатор. "Янпу находится возле морского торгового пути, который ведет в Юго-Восточную Азию. По этой причине он в то же время нацелен на южные страны земного шара", - подчеркнул глава региона.

"Как я всегда говорю, если открыть карту Китая, то Хайнань расположен на южной периферии, однако, если мы откроем глобальную карту, то обнаружим, что Хайнань находится в своеобразном "центре мира", - указал он. "В этой связи Хайнань располагает очень большим преимуществом с точки зрения морских маршрутов и логистики", - добавил Шэнь Сяомин. "Уверен, что российская сторона сможет поддержать наш регион в создании такого центра энергетических ресурсов и сделок", - резюмировал он.

Специальная экономическая зона Янпу расположена на северо-западном побережье острова Хайнань в 140 км от административного центра провинции - города Хайкоу. Ее инфраструктура включает в себя порт, нефтеперерабатывающий завод компании Sinopec, топливохранилище и электростанцию.