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Безотходное оленеводческое предприятие создадут в ТОР "Камчатка"

Экономика и бизнес
11 июля, 10:07 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 11, июля. /ТАСС

Инвестор планирует выделывать оленьи шкуры, шить национальную одежду и обувь, а также готовить сырье для фармацевтической отрасли

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" создаст в Карагинском районе края безотходное оленеводческое хозяйство. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока подписала компания "Корякделикатеспродукт", сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Оленеводческое хозяйство будет оснащено линиями по забою и переработке туш на основе модульного цеха с объемом до 120 голов в смену. Инвестор нацелен на производство не только парного мяса, но также субпродуктов и полуфабрикатов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, инвестор планирует выделывать оленьи шкуры, шить национальную одежду и обувь, готовить сырье для фармацевтической отрасли из пантов. Это первое подобное производство в камчатской ТОР.

С начала года в ТОР "Камчатка" вошли 26 новых компаний, всего в рамках этого режима в крае зарегистрированы 63 инвестора. Они намерены вложить в свои проекты 25,5 млрд рублей.

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