Безотходное оленеводческое предприятие создадут в ТОР "Камчатка"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" создаст в Карагинском районе края безотходное оленеводческое хозяйство. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока подписала компания "Корякделикатеспродукт", сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Оленеводческое хозяйство будет оснащено линиями по забою и переработке туш на основе модульного цеха с объемом до 120 голов в смену. Инвестор нацелен на производство не только парного мяса, но также субпродуктов и полуфабрикатов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, инвестор планирует выделывать оленьи шкуры, шить национальную одежду и обувь, готовить сырье для фармацевтической отрасли из пантов. Это первое подобное производство в камчатской ТОР.

С начала года в ТОР "Камчатка" вошли 26 новых компаний, всего в рамках этого режима в крае зарегистрированы 63 инвестора. Они намерены вложить в свои проекты 25,5 млрд рублей.