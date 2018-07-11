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Более 1 млн тонн СПГ отправлено из ЯНАО на экспорт во II квартале 2018 г.

Экономика и бизнес
11 июля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

На экспорт ямальская таможня оформила 17 танкеров-газовозов

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 1, 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и более 124 тыс. тонн газового конденсата оформлено на экспорт в морском порту Сабетта (ЯНАО) во втором квартале 2018 года, сообщили в среду в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни.

"Во втором квартале 2018 года ямальские таможенники в морском порту Сабетта на экспорт оформили 17 танкеров-газовозов с сжиженным природным газом на борту и семь конденсатовозов с газовым конденсатом. В общей сложности с территории Евразийского экономического союза убыло 1,28 млн тонн сжиженного природного газа(СПГ) и 125,2 тыс. тонн газового конденсата", - сказали в пресс-службе.

По данным ямальской таможни всего с начала года через порт Сабетта на экспорт было оформлено более 2 млн тонн СПГ. Страны назначения - Великобритания, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия

Ранее сообщалось, что порт Сабетта, который был построен для реализации проекта по сжижению природного газа "Ямал СПГ", сможет отгружать до 17 млн тонн для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Мощность завода предполагает производство СПГ до 16,5 млн тонн, которое будет достигнуто в первом квартале 2019 года после запуска второй линии завода. При этом также было принято решение о строительстве четвертой линии на 1 млн тонн на основе российской технологии по производству СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд "Шелкового пути" (9,9%).

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