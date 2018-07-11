"Трансмашхолдинг" погасил выданный из средств ФНБ кредит ВЭБ на 3 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Структура "Трансмашхолдинга" - "Метровагонмаш" - погасила кредит на 3 млрд рублей, выданный Внешэкономбанком (ВЭБ) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию вагонов метро в Будапеште, сообщил ВЭБ.

Кредит, привлеченный в начале 2017 года, был одним из первых займов, для финансирования которых были привлечены средства Фонда национального благосостояния.

В ходе модернизации вагоны будапештского метро получили полностью обновленный интерьер, кабины и пульты управления. Тележки вагонов также были заменены на новые. После реконструкции затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования снизились на 20%, а срок службы вагонов продлен на 25 лет, сообщает ВЭБ.