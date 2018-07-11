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Набсовет Бинбанка одобрил продажу непрофильных активов "Трасту" на 110 млрд рублей

Экономика и бизнес
11 июля, 10:40 UTC+3

Речь идет о продаже проблемных корпоративных кредитов, а также ценных бумаг, сообщили в Бинбанке

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Бинбанка одобрил продажу банку "Траст" непрофильных активов на сумму порядка 110 млрд рублей, сообщил Бинбанк.

Представитель банка уточнил, что речь идет о продаже проблемных корпоративных кредитов и ценных бумаг.

"Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Банк считает, что сделка позволит повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и сократить резервы по проблемным долгам.

Сделка станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка перед объединением с банком ФК "Открытие", сообщил банк.

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