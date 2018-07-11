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Госдума одобрила во II чтении повышение требований к капиталу страховщиков

Экономика и бизнес
11 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Предполагается, что для универсальных страховых компаний будет установлена минимальная планка в 300 млн рублей

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей.

Согласно документу, минимальная планка в 300 млн рублей будет установлена для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн рублей до 450 млн рублей, перестраховщиков - с 480 млн рублей до 600 млн рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.

Универсальные страховщики к 1 января 2020 года должны довести свой капитал до 180 млн рублей, к 1 января 2021 года - до 240 млн рублей и к 1 января 2022 года - до 300 млн рублей. Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 года должен составлять не менее 310 млн рублей, к 1 января 2021 года - 380 млн рублей и к 1 января 2022 года - 450 млн рублей. Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 года должен составлять не менее 520 млн рублей, к 1 января 2021 года - 560 млн рублей и к 1 января 2022 года - 600 млн рублей.

Всех крупнейших страховщиков новые требования не затронут, так как их капиталы исчисляются миллиардами рублей: так, у крупнейшего страховщика на рынке РФ "Согаза" уставный капитал составляет 25 млрд рублей.

В первом чтении разработанный ЦБ РФ законопроект был принят в 2016 году, его внесли депутаты Николай Гончар и Мартин Шаккум. "Принятие законопроекта позволит повысить качество надзора и контроля над субъектами страхового дела, а также повысить финансовую устойчивость страховщиков", - говорилось в пояснительной записке.

Небольшие региональные страховщики неоднократно просили ЦБ уменьшить требования к уставному капиталу компаний в зависимости от объема принимаемых рисков. В поправках ко второму чтению требования к капиталу не изменились. При этом директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния ранее говорил журналистам, что регулятор планирует дестимулировать страховщиков занимать слишком большую долю рынка, вводя дополнительные требования к резервам.

Другие нововведения

Законопроект устанавливает минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, в сумме 120 млн рублей. Эта норма вступит в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона в случае его принятия.

Документом также вводится понятие "бизнес-план страховой организации". Он должен содержать стратегию развития страховой организации на ближайшие два года. Вводятся также критерии оценки бизнес-плана. Законопроект предусматривает обязанность страховой организации соблюдать свой бизнес-план. Также документ уточняет процедуру получения лицензии страховой компанией.

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Персоны
Шаккум, Мартин Люцианович Гончар, Николай Николаевич
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