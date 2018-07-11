Федотов призвал связать пенсионный возраст с уровнем дохода граждан

МОСКВА. 11 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призывает в рамках изменения пенсионной системы связать возраст выхода на пенсию с уровнем дохода граждан.

"Нужно связать пенсионный возраст с уровнем дохода. Тот, кто зарабатывает мало, может уйти на пенсию раньше, но нужно понимать, что его пенсия будет очень маленькой. А тот, кто зарабатывает много, пусть работает, сколько ему сил хватает... у него будет высокая пенсия", - сказал он журналистам в среду перед открытием заседания СПЧ, на котором будет обсуждаться предложенный правительством законопроект об изменении пенсионной системы.

"Надо сделать так, чтобы человеку реформа была и понятна, и выгодна", - подчеркнул глава СПЧ.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, документ будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, благодаря изменению пенсионной системы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.