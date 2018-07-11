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Минтруд: смягчение параметров пенсионного возраста в ходе реформы не планируется

Экономика и бизнес
11 июля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ранее в СМИ появились сообщения, что ко второму чтению законопроекта могут снизить возраст выхода на пенсию для женщин

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Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минтруд не планировал смягчение возраста выхода на пенсию в законопроекте об изменении пенсионной системы.

Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме возможно смягчение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет.

"Те параметры увеличения размера пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году с 14,4 тыс. рублей до 15,4 тыс. рублей сформированы на основании подходов, которые есть сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста для женщин до 2034 года до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Соотвественно, мы не закладывали в параметры увеличения размера пенсии иных подходов изменения возраста", - сказал он.

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