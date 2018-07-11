Ассоциация университетов РФ и КНР планирует проводить для студентов образовательные школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Члены Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) планируют начать проводить для студентов образовательные школы на площадках вузов. Об этом в среду сообщил ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров на Российско-Китайском форуме ректоров "Екатеринбургский диалог", который проходит в рамках четвертого саммита АТУРК в Екатеринбурге.

"АТУРК - один из самых успешных форматов двустороннего сотрудничества, в рамках своего председательства УрФУ провел ряд мероприятий, я имею в виду Зимнюю техническую школу [впервые состоялась в 2017 году]. Конечно, зимние и летние школы необходимо проводить, со стороны УрФУ мы готовы выделять ресурсы, надеюсь, что в рамках ассоциации мы разработаем программу на несколько лет по проведению подобных школ для студентов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Зимней технической школе в УрФУ приняли участие более 50 бакалавров и магистрантов из 18 университетов ассоциации. Для них были организованы общие и специализированные лекции, посвященные особенностям работы стратегических научных подразделений уральского вуза.

АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и МГТУ им. Баумана с целью содействия развитию высшего образования. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них - 51 университет - участник ассоциации и девять университетов- наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.

Четвертый саммит АТУРК, организатором которого является УрФУ, включен в программу Российско-Китайского "Экспо", проходящего в Екатеринбурге параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018, в России он проводится впервые. Около 300 представителей вузов двух стран примут участие в программе саммита, в которую помимо Российско-Китайского форума ректоров входит съезд координаторов университетов и научная конференция по альтернативной энергетике.

Ранее сообщалось, что на полях саммита члены ассоциации также договорились о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок, а также об увеличении студенческого обмена до 100 тыс. человек в год к 2020 году.