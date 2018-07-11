Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как предлагается сейчас.

"Мы не то что готовы - мы обязательно такую поправку инициируем", - заявил он ТАСС в среду. "Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения", - добавил депутат.

Он сообщил, что комитет намерен провести перед вторым чтением законопроекта его широкое обсуждение и большие парламентские слушания. "Ожидаю большое количество поправок как от регионов, так и от депутатов, от всех субъектов законодательной инициативы", - сказал глава комитета.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, документ будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря изменению пенсионной системы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.