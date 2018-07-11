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Делегация КНДР встретилась с бизнесменами Приморья

Экономика и бизнес
11 июля, 11:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, июля. /ТАСС

Делегаты интересовались IT-технологиями, фармацевтикой, текстилем, экспортом чая и женьшеня, а также участием российских компаний в северокорейских выставках

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Делегация Торговой палаты КНДР в рамках рабочего визита во Владивосток в среду провела встречу с бизнесменами региона, на которой стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений и перспективы инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили ТАСС в городском центре развития предпринимательства, не уточнив прочих деталей встречи.

"На двухчасовой встрече делегаты из КНДР обсудили с предпринимателями, в каких областях они могут развить сотрудничество, искали новые точки соприкосновения и сферы взаимодействия", - сообщили в центре развития предпринимательства.

Мероприятие состоялось при поддержке комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании Торгово-промышленной палаты РФ. В состав северокорейской делегации вошли, в частности, эксперт Торговой палаты КНДР Чен Ун Хе, представители внешнеторговых компаний "Чонсон", "Кэсон Корё Инсам" и "Чонвон", швейной компании "Ракран" и других.

Делегатов интересовали, в частности, перспективы экспорта женьшеня, пряжи, IT-технологии, участие российских компаний в торговых выставках в КНДР, экспорт чая, импорт сырья для производства медикаментов.

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