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Силуанов: объем ФНБ достигнет порога инвестирования к концу 2019 - началу 2020 годов

Экономика и бизнес
11 июля, 11:59 дата обновления: 11 июля, 12:18 UTC+3

В 2019 году Минфин будет разрабатывать подходы к вложению средств фонда, отметил глава ведомства

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достигнет 7% ВВП в конце 2019 года - начале 2020 года. После этого Минфин может начать инвестировать средства ФНБ, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы должны накопить минимум 7%-уровень в ВВП ресурсной части Фонда национального благосостояния, сверх которых возможно инвестирование средств ФНБ. Мы оцениваем, что 7% объема нашего фонда мы достигнем к концу 2019 - началу 2020 года", - сказал министр.

В 2019 году Минфин будет разрабатывать подходы к вложению средств фонда, добавил он.

Инвестирование средств ФНБ в российскую экономику может привести к ослаблению бюджетного правила из-за нагрузки на курс рубля, объяснил первый вице-премьер. Рассматриваются разные варианты, в том числе поддержка экспорта, компаний, которые покупают российскую продукцию.

 

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