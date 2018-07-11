Siemens планирует создать с РЖД инжиниринговый центр для работы над поездами для ВСМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens планирует создать с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) инжиниринговый центр, в частности, для работы над поездами для высокоскоростных магистралей (ВСМ), заявил президент Siemens в России Дитрих Меллер в интервью ТАСС на выставке ИННОПРОМ-2018.

По его словам, у Siemens есть план по локализации в России производства поездов "Сапсан". "У нас с РЖД как раз есть намерение образовать совместный инжиниринговый центр. Этот центр может определить перспективы высокоскоростных поездов на трассе Москва-Казань, Екатеринбург-Челябинск, и работать по другим направлениям, например, грузовых поездов по евразийскому коридору. Мы понимаем, что локализация играет важную роль для нашего партнера, так как такая компания, как РЖД должна иметь собственную производственную базу, локальный сервис и НИОКР", - сказал Меллер.

Стоимость ВСМ Москва-Казань составляет 1,6 трлн рублей, сообщал ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин ТАСС. В финансировании проекта участие также примет консорциум "Немецкая инициатива" (в него в том числе входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn). На этой неделе стало известно, что консорциум сохраняет предложения по финансированию высокоскоростной магистрали Москва-Казань, несмотря на рост ожидаемой стоимости проекта.

Протяженность ВСМ Москва-Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

Участок Москва-Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее глава РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 года.

Ранее Мишарин говорил, что РЖД обсуждают с концерном Siemens дополнительную поставку 11 поездов "Сапсан". В феврале источник, знакомый с планами РЖД, сообщал журналистам, что компания планирует закупить "Сапсаны" с уровнем локализации в РФ до 40%.

С 2010 года под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара" (доля каждого - 50%) - "Уральские локомотивы", на котором организовано производство скоростного поезда "Ласточка". Также РЖД закупает у Siemens AG поезда "Сапсан".