Эксперты: ВСМ Москва - Пекин поможет России конкурировать на рынке транзитных перевозок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Пекин позволит России быть конкурентоспособной на евразийском рынке транзитных перевозок. Также развитие железнодорожных магистралей позволит российским компаниям увеличить объемы поставок в арктические регионы, отметили эксперты на панельной дискуссии "Основные тенденции развития транс-евроазиатского логистического партнерства" в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"За счет ВСМ совместно с казахстанскими, китайскими, российскими партнерами будут обеспечены высокие показатели по транзитному грузопотоку. За счет этих показателей мы сможем оставаться конкурентноспособными на европейско-азиатском рынке транзитных перевозок", - сообщил Андрей Тихомиров, заместитель заведующего отделением развития транспортного рынка Института экономики и развития транспорта - дочернего предприятия РЖД в области научных исследований и разработок по стратегическому развитию железнодорожного транспорта.

По словам Тихомирова, на данный момент порядка 98% транзитного грузопотока между Китаем и странами ЕС приходится на морские линии. "На нашу инфраструктуру (РЖД) - полпроцента-процент, но это незначительный сегмент рынка транзитного судоходного. Ежегодно порядка 20 млн… контейнеров транспортируются по морским линиями, частично - по сухопутным маршрутам. Задача РЖД за счет проведения технологических инфраструктурных мероприятий определенный сегмент этого рынка забрать себе", - сказал он, добавив, что уже происходит совершенствование технологий перевозок грузов для выхода на международный рынок.

Представить института также отметил, что кроме реализации проекта ВСМ совершенствование подвижного состава также позволит решить ряд проблем. "В последние годы разработан инновационный подвижной состав, который позволяет перевозить контейнеры со скоростями порядка 120-150 км/ч. В 2017 году РЖД (транспортировала) порядка 4 млн контейнеров по всем видам направлений. <…> В прошлом году прирост составил 62% к 2016 году", - сказал Тихомиров.

Кадровый дефицит

По словам коммерческого директора компании Gefco (один из крупнейших логистических операторов Европы и России) Никиты Пушкарева, железнодорожные перевозки могут составить конкуренцию морским по доставке автомобилей из Европы в Китай, но для этого нужно решить ряд проблем.

"Что мешает на сегодняшний день этот транзит привлечь? Морская перевозка более дешевая, чем железнодорожная. Не готова приграничная инфраструктура как в России, так и в Китае. Есть хабы, через которые поставляются автомобили, но для прогнозного объема этого недостаточно, этот груз должен больше тяготеть к материковой части, где отсутствует персонал, который может обрабатывать эти автомобили, в том числе и по документообороту", - пояснил Пушкарев.

По оценке экспертов, все эти проблемы решаемые. Развитие железнодорожной инфраструктуры увеличит и скорость доставки грузов внутри страны. "В майских указах президент поставил задачу перед транспортным блоком, которые затрагивают транзитные перевозки. В частности, обеспечить перевозку транзитных контейнеров с Дальнего Востока до Ростова за семь дней, сегодня они в пути девять суток. Нам нужно экономить в пути двое суток за счет развития инфраструктуры и технологических мероприятий по всему маршруту следования", - сказал Тихомиров.

Он добавил, что в настоящее время в РЖД и Минтранс РФ прорабатывают комплекс совместных мероприятий для того, чтобы поставки контейнеров происходили за семь суток.

Развитие Арктики

На сессии эксперты отметили, что также решается вопрос о доставке грузов в Арктику. В частности, такой проект разрабатывается на Урале. Его курирует аппарат полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщила заведующая отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики Уральского отделения РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина.

По ее словам, планируется, что уральские предприятия будут осуществлять поставки продукции для реализации транспортных, нефтегазовых проектов, в сфере машиностроения, инжиниринге. "За счет строительства железнодорожных путей объем погрузки в направлении Арктики может возрасти до 5-7 млн тонн ежегодно. И этот показатель будет расти с развитием экспортных и импортных поставок через порт Сабетта и введение новой 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, которая обеспечит прямой выход Северной и Свердловской железных дорог к арктическому порту и Северному Ледовитому океану", - сказала Акбердина.

Она добавила, что у уральских предприятий будет возможность встраиваться в цепочку движения грузов на Север, через Северный Ледовитый океан в Европу. "Транспортно-логистические системы в направлении Арктики будут способствовать развитию самой уральской логистики и расширению экспортных возможностей как в плане погрузки, так и транзита, встраивания в цепочки движения (грузов) из Китая, Казахстана и Арктику", - сказала Акбердина.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.