Итальянские бизнесмены предлагают развивать строительство и медицину на Кавминводах

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 11 июля. /ТАСС/. Новые предложения по архитектурному строительству и развитию медицины на Кавказских Минеральных Водах представят итальянцы в Ессентуках, рассказал в среду ТАСС на открытии сессии международного проекта "Италия встречает Кавказ" почетный генеральный консул Италии в Южном Федеральном округе Пьерпаоло Лодиджиани.

"Итальянскую сторону представляют около 80 человек. Миссия отличается от предыдущих тем, что все три дня мы будем работать в Ессентуках и только по двум темам: архитектура - развитие городов-курортов, а также медицина - новое оборудование, технологии, системы реабилитации", - рассказал он. По его словам, итальянский бизнес очень интересует тема сельского хозяйства, но по ней будет проведена коммуникация "отдельно осенью".

На прошлогодней сессии был впервые организован международный открытый конкурс архитектурных проектов по созданию внешнего облика городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, участие в котором приняли более 150 итальянских и российских дизайнеров. В холле выставлены 30 лучших работ, предварительно отобранных из поступивших на конкурс. "Мы подведем итоги, будет дискуссия, шесть-восемь работ, на наш взгляд, наиболее интересных и реализуемых, будут предложены, как мы называем, "политическому жюри" - это власть, инвесторы", - рассказал Лодиджиани.

Он отметил, что по результатам прошлых сессий проекта на Северном Кавказе реализуются три больших проекта в медицине - строительство бассейнов, спа-центров. В агрокомплексе реализуется большой проект завода по производству противоградовой сетки в Кабардино-Балкарии (КБР). Но самые значимые инвестиции были финансовые.

"Итальянская компания "Дженерал инвест" купила самую большую в России компанию по микрокредитованию, в том числе с офисами по всему Кавказу. Это были огромные инвестиции с участием Европейского банка развития, и сейчас она - самый большой оператор по микрокредитованию, уже наша, итальянская компания. Работает в Ставрополе, Пятигорске, Чечне, КБР, Дагестане", - рассказал он.

Проект "Кавказ встречает Италию" действует с 2010 года и считается одним из ключевых бизнес-событий года на Северном Кавказе. Мероприятие проводится министерством экономического развития Ставропольского края совместно с Посольством Италии в Москве, генеральным почетным консульством Италии на Юге России. Сессия завершится 14 июля.