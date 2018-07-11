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Bank of America признал экономику России сильнейшей среди развивающихся стран

Экономика и бизнес
11 июля, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

РФ в рейтинге обогнала Китай, завоевав благодаря этому "макрокубок"

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© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 11 июля. Российская экономика оказалась сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран (GEM-10) по версии американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch, который сравнил 68 развивающихся стран по 4 тыс. 800 показателям, говорится в аналитическом обзоре BofA. При этом Россия оказалась в рейтинге на первом месте, обогнав Китай, и заполучила "макрокубок" мира, говорится в обзоре банка.

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"Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10, объединяющих самые крупные развивающиеся экономики", - сообщается в обзоре BofA.

По мнению экспертов банка, Россия значительно снизила уровень долга, а Китай, который был потеснен в рейтинге GEM-10 на второе место, наоборот, нарастил долговую нагрузку. "У России самые сильные показатели внешней ликвидности, текущего счета и сбалансированности бюджета среди крупных развивающихся стран, а также один из самых низких уровней внешнего долга", - пишут аналитики BofA Merrill Lynch.

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