Bank of America признал экономику России сильнейшей среди развивающихся стран

ТАСС, 11 июля. Российская экономика оказалась сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран (GEM-10) по версии американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch, который сравнил 68 развивающихся стран по 4 тыс. 800 показателям, говорится в аналитическом обзоре BofA. При этом Россия оказалась в рейтинге на первом месте, обогнав Китай, и заполучила "макрокубок" мира, говорится в обзоре банка.

"Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10, объединяющих самые крупные развивающиеся экономики", - сообщается в обзоре BofA.

По мнению экспертов банка, Россия значительно снизила уровень долга, а Китай, который был потеснен в рейтинге GEM-10 на второе место, наоборот, нарастил долговую нагрузку. "У России самые сильные показатели внешней ликвидности, текущего счета и сбалансированности бюджета среди крупных развивающихся стран, а также один из самых низких уровней внешнего долга", - пишут аналитики BofA Merrill Lynch.