Правительство Украины ожидает сокращение роста ВВП до 3% в 2019 году

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится на 0,2% - до 3% по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года.

Об этом заявил в среду на заседании правительства первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли страны Степан Кубив.

"До конца 2018 года рост ВВП ожидается 3,2%, 3% - в 2019 году, 3,8% - в 2020 году и 4,1% - в 2021 году", - сказал он, приводя прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

Кубив также сообщил, что инфляция на Украине по итогам этого года ожидается на уровне 9,9%, однако в течение 2019-2021 годов она должна сократиться с 7,4% до 5% соответственно. Кроме того, в правительстве ожидают, что уровень безработицы на Украине сократится в 2019 году до 8,3%.

В целом, добавил первый вице-премьер, его ведомство разработало три сценария развития ситуации в стране, однако правительство будет ориентироваться на первый - "базовый", который соответствует расчетам международных финансовых организаций.