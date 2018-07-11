Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Украины ожидает сокращение роста ВВП до 3% в 2019 году

Экономика и бизнес
11 июля, 12:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июля. /ТАСС

Уровень безработицы в стране сократится до 8,3% заявил первый вице-премьер Степан Кубив

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится на 0,2% - до 3% по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года.

Об этом заявил в среду на заседании правительства первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли страны Степан Кубив.

"До конца 2018 года рост ВВП ожидается 3,2%, 3% - в 2019 году, 3,8% - в 2020 году и 4,1% - в 2021 году", - сказал он, приводя прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

Кубив также сообщил, что инфляция на Украине по итогам этого года ожидается на уровне 9,9%, однако в течение 2019-2021 годов она должна сократиться с 7,4% до 5% соответственно. Кроме того, в правительстве ожидают, что уровень безработицы на Украине сократится в 2019 году до 8,3%.

В целом, добавил первый вице-премьер, его ведомство разработало три сценария развития ситуации в стране, однако правительство будет ориентироваться на первый - "базовый", который соответствует расчетам международных финансовых организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
2
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
3
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!