Москалькова призвала усилить социальные гарантии для лиц пенсионного возраста

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает усилить гарантии для лиц пенсионного возраста в рамках изменения пенсионной системы.

"Я хочу обратить внимание на две вещи. Законопроект, который внесен в Государственную думу, - это не реформа, это законопроект, касающийся фактически одного закона и одной группы общественных отношений. Во-вторых, этот законопроект не о повышении пенсионного возраста, а о повышении пенсий, таков замысел был", - сказала она в среду, выступая на заседании СПЧ.

В этой связи омбудсмен заявила о необходимости дополнить законопроект нормативной базой, которая должна усилить социальные гарантии для пожилых людей. "Мы хотели бы видеть к нему [законопроекту] подзаконную базу, которая будет потом приниматься, и другие законопроекты, позволяющие выйти на пенсионную реформу, включая изменение подходов к медико-социальной экспертизе для пожилых людей, усиление гарантий, в том числе квотирование рабочих мест для граждан после достижения ими 50 лет, когда они подходят к предельному возрасту [перед выходом на пенсию], дифференцированный подход к тем, кто работает на вредном производстве и при тяжелых условиях труда",- отметила Москалькова.

Она также сообщила, что получает обращения граждан с требованиями сохранить существующие пенсионные права педагогов и медицинских работников. "Люди просят сохранить право педагогов и медицинских работников после выслуги лет получать пенсию, продолжать работать. И мы должны обязательно прислушаться к тем предложениям, которые высказывают", - указала Москалькова.

Законопроект об изменении пенсионной системы

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, документ будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря изменению пенсионной системы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.