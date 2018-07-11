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Клиенты Газбанка в Ульяновске начали испытывать проблемы с получением наличных

Экономика и бизнес
11 июля, 12:56 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 11, июля. /ТАСС

В регионе расположены три филиала банка - два из них в Ульяновске и один в Димитровграде

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УЛЬЯНОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Проблемы с выдачей наличных начались в среду в банкоматах Газбанка в Ульяновской области, сообщили ТАСС держатели карт. В регионе расположены три филиала банка - два из них в Ульяновске и один в Димитровграде.

"Я хотела снять наличные с карты, но на экране вышло сообщение, что выдача наличных приостановлена", - сказала Ирина Романова.

Она добавила, что узнала из новостей о приостановлении лицензии и отпросилась с работы, чтобы успеть снять средства. По ее словам, ее примеру в обеденный перерыв планируют последовать и другие сотрудники. В то же время другая клиентка сообщила, что еще в 07:00 (06:00 мск) автомат выдал ей деньги.

В приемной центрального офиса банка не смогли пояснить, возможно ли снять наличные через аппарат. "Не в курсе, работает банкомат или нет", - сказали в приемной, добавив, что руководителя филиала на месте нет, телефон главного бухгалтера не отвечает, в целом ситуацию комментировать в приемной отказались.

Телефон филиала в городе Димитровграде Ульяновской области постоянно занят, а в Заволжском офисе банка ТАСС порекомендовали обращаться в центральный офис города. В приемной этого филиала уточнили, что никаких особых распоряжений от руководства пока не поступало, и банкоматы работают в обычном режиме, но услугами операторов воспользоваться нельзя. В Министерстве финансов Ульяновской области ТАСС сообщили, что бюджетных денег региона на счетах в Газбанке нет.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского коммерческого банка Газбанк.

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