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Лукашенко призвал восстановить эффективную работу бывшего СП с "Мотор Сич"

Экономика и бизнес
11 июля, 12:55 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июля. /ТАСС

Президент добавил, что нахождение завода в частных руках не могло служить оправданием его неэффективности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода, который должен быть передан в собственность государства. Об этом Лукашенко заявил в среду, посещая предприятие.

"Собственника уже здесь нет (акционеры - ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Белоруссия) - прим. ТАСС). Собственники - вы [государство]. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте", - приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко, который также подчеркнул, что завод - "государственное предприятие сегодняшнего дня".

Главе государства доложили о подготовке процесса возвращения завода в собственность государства. При этом Лукашенко высказал нарекания в адрес министерства транспорта и коммуникаций за то, что оно и в предыдущий период самоустранилось от ситуации на этом предприятии. Президент считает, что отсутствие в собственности государства акций завода не могло служить оправданием.

"Тут работают мои люди, твои люди - белорусы работают, русские - наши граждане Беларуси. Какая разница, кому принадлежат эти акции. Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату", - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к министру транспорта и коммуникаций Анатолию Сиваку.

В мае нынешнего года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО "Мотор Сич" (Украина), которое является акционером ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 426 УК Беларуси (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" является ведущим предприятием в Белоруссии по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35). В соответствии с распоряжением президента Белоруссии, в декабре 2011 года между Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Беларусь) был заключен инвестиционный договор, предусматривающий комплексное развитие ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

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