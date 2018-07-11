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УАЗ выпустит юбилейную версию "Буханки"

Экономика и бизнес
11 июля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Стоимость машины составит 757,7 тыс. рублей

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© Пресс-служба УАЗ

ТАСС, 11 июля.  Ульяновский автомобильный завод в честь 60-летия легендарной модели УАЗ-452 ("Буханка") объявил о старте производства юбилейной версии автомобиля, говорится в сообщении предприятия.

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"УАЗ-452 или, как ее обычно называют в народе, "Буханка" - уникальный пример долголетия и народной любви к автомобилю для российского автопрома, - отмечается в сообщении. - Полноприводная "Буханка", "Трудяга", "Санитарка" более полувека служит людям. Сохранив конструкцию 1960-х годов, "Буханка" является незаменимым средством передвижения как в российских регионах, так и в странах Ближнего и Дальнего зарубежья".

Отличительной особенностью юбилейной версии является двухцветное исполнение: крыша автомобиля окрашена в глянцевый белый цвет, кузов в серо-зеленый. Внешний вид автомобиля дополняют белые 16-дюймовые диски. Еще одна особенность версии - наличие единого ключа для ручек дверей и замка зажигания, новых ручек дверей, раздвижных форточек салона. Сиденья автомобиля выполнены из практичной ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой. Также из дополнительных опций предусмотрен подогрев передних сидений.

В отличие от серийных автомобилей, юбилейная "Буханка" оборудована неразрезными мостами "Спайсер", которые усиливают прочность конструкции автомобиля и обеспечивают повышенную проходимость на бездорожье. Для максимальной проходимости задний мост оборудован принудительной блокировкой дифференциала.

Юбилейную версию "Буханки" отличает эксклюзивный шильд - это один из самых ярких логотипов за всю историю завода, представляющий собой кольцо с вставкой серебристых букв УАЗ и годом старта производства "Буханки", а по бокам с обеих сторон - стилизованные крылья красного и темно-синего цвета.

Стоимость юбилейной серии составит 757,7 тыс. рублей. Заказать такой автомобиль можно в дилерских центрах УАЗ уже сейчас, а официальные продажи начнутся с июля.

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