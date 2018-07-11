Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг: объем экспорта сельхозтехники за рубеж в 2018 году вырастет до 10 млрд рублей

Экономика и бизнес
11 июля, 13:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Российские производители вышли на новые рынки сбыта продукции - Австралию и ЮАР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Объем экспорта российской сельскохозяйственной техники за рубеж вырастет с 7,3 млрд рублей в 2017 году до 10 млрд рублей в 2018 году.

Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2018" в Екатеринбурге.

"У нас существенно растет экспорт, в этом году мы выйдем на 10 млрд рублей, речь идет о более чем 30 странах мира. Сейчас растут поставки в Евросоюз - Германия, Франция, Великобритания, Польша, Венгрия. Плюс Северная Америка, в основном Канада. Объем поставок в Китай тоже ежегодно увеличивается", - сказал Корчевой.

По его словам, в 2018 году российские производители сельхозтехники вышли на новые рынки сбыта продукции - это Австралия и ЮАР. "Мы в этом году впервые вышли на эти рынки, уже пошли первые продажи, там заключены контракты с дилерами. Причем техника разнообразная, речь идет, например, об инновационных фотосепараторах, о зерноуборочных комбайнах, энергонасыщенных тракторах и другой номенклатуре. Это уже факт поставок, и задача на этих рынках увеличивать объем поставок; ... наша задача - увеличить количество стран в среднем с 30 до 65 к 2025 году", - добавил Корчевой.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "Иннопром-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018
Страны
ЮАР Канада Польша Россия Венгрия Франция Германия Австралия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
2
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
3
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!