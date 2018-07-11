Минпромторг: объем экспорта сельхозтехники за рубеж в 2018 году вырастет до 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Объем экспорта российской сельскохозяйственной техники за рубеж вырастет с 7,3 млрд рублей в 2017 году до 10 млрд рублей в 2018 году.

Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2018" в Екатеринбурге.

"У нас существенно растет экспорт, в этом году мы выйдем на 10 млрд рублей, речь идет о более чем 30 странах мира. Сейчас растут поставки в Евросоюз - Германия, Франция, Великобритания, Польша, Венгрия. Плюс Северная Америка, в основном Канада. Объем поставок в Китай тоже ежегодно увеличивается", - сказал Корчевой.

По его словам, в 2018 году российские производители сельхозтехники вышли на новые рынки сбыта продукции - это Австралия и ЮАР. "Мы в этом году впервые вышли на эти рынки, уже пошли первые продажи, там заключены контракты с дилерами. Причем техника разнообразная, речь идет, например, об инновационных фотосепараторах, о зерноуборочных комбайнах, энергонасыщенных тракторах и другой номенклатуре. Это уже факт поставок, и задача на этих рынках увеличивать объем поставок; ... наша задача - увеличить количество стран в среднем с 30 до 65 к 2025 году", - добавил Корчевой.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "Иннопром-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.