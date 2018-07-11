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В ЦБ опровергли информацию о передаче коллекторам биометрических данных

Экономика и бизнес
11 июля, 13:05 дата обновления: 11 июля, 13:32 UTC+3

Использовать механизм удаленной идентификации возможно только для дистанционного открытия счета, предоставления клиенту кредита или осуществления денежных переводов, рассказали в Банке России

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Информация о передаче биометрических данных из Единой биометрической системы или банка коллекторам не соответствует действительности, заявили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"В настоящее время собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада), предоставления кредита и осуществления переводов без личного присутствия физического лица. При этом передают их в момент сбора в Единую биометрическую систему, где они хранятся обезличенно и защищаются по самым высоким стандартам защиты информации. Важно отметить, что использование биометрических данных для идентификации возможно только с согласия гражданина", - сказали в ЦБ.

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По данным пресс-службы ЦБ, в дальнейшем предполагается, что механизм удаленной идентификации будет использоваться для предоставления государственных и финансовых услуг.

"Решение о расширении перечня субъектов и услуг, которые могут дистанционно предоставляться с использованием удаленной идентификации, будет приниматься на основании детального анализа внедрения и использования механизма в банковском сегменте. Это позволит минимизировать возможные риски, связанные с применением биометрических технологий", - добавили в ЦБ.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в 2019 году коллекторы получат доступ к ЕБС и смогут идентифицировать должников по голосу. Источники издания утверждали, что кредитные организации, продавая долги коллекторам, будут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.

История вопроса

Механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в ряде российских банков с 30 июня 2018 года. Начиная с этого дня каждый клиент, пришедший в их отделения, должен решить, хочет ли он потратить несколько минут на запись голоса и видео лица, чтобы потом иметь возможность открывать вклад или брать кредит в любом месте. Появиться в банке нужно будет всего один раз, чтобы сдать биометрию и подписать необходимые документы. После этого россияне смогут использовать приложения мобильного и интернет-банкинга как системы полноценного банковского самообслуживания. Более того, сдав биометрию в одном банке, человек сможет пользоваться услугами других кредитных организаций, подключенных к платформе.

Первыми удаленную биометрическую идентификацию запустили в Почта-банке и Совкомбанке. Еще через неделю - в банке "Тинькофф", Альфа-банке и Газпромбанке. Сбербанк начнет сбор данных клиентов к сентябрю. К концу года биометрия должна появиться в 4000 офисах кредитных организаций, а полностью система будет развернута к концу 2019 года. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на ее базе не только финансовые, но и государственные услуги.

Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели ЦБ и участники ассоциации "Финтех". Технологическую реализацию проекта взял на себя Ростелеком, который должен был обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА уже содержит персональные данные большинства россиян, так или иначе пользующихся государственными услугами. Теперь доступ к ней получат и банки, однако оказывать госуслуги они пока не смогут в силу несоответствия требованиям информационной защиты ФСБ и ФСТЭК.

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