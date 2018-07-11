Украина расторгнет договор с РФ по заводу ядерного топлива в случае неудачных переговоров

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Украина намерена расторгнуть договоренности с Росатомом, которые касаются сооружения в стране завода по производству ядерного топлива, если переговоры с потенциальным инвестором в трехстороннем формате по проекту не состоятся, либо будут неудачными.
Об этом заявил в среду журналистам после заседания правительства Украины министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.
"Если это произойдет, то мы поменяем российского партнера на китайского, который завершит программу. В случае неудачи мы будем разрывать этот контракт", - сказал министр. При этом он заявил, что такая встреча не может состояться ни на территории Украины, ни в РФ. "Встречи с Росатомом мы не можем проводить ни на территории Украины, ни на территории РФ, поэтому мы их проводим или в Европе, или там, где предложили китайцы, в Пекине", - сказал Насалик.
В минувший вторник, 10 июля, украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо Насалика в адрес Росатома, в котором министр заявил, что Украина заинтересована в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, речь шла о возможности разморозки совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области на Украине.
Позже Насалик эту информацию назвал "фейком". По его словам, факт обращения к российской стороне действительно имел место, однако там говорилось лишь о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов в сфере атомной энергетики, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ". Он добавил, что Минэнерго предложило Росатому провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля. Однако в комментарии ТАСС представитель российской госкорпорации сообщил, что компания не получала такого обращения от Украины.
В среду депутаты Верховной рады от фракции "Народный фронт" потребовали от правительства страны провести служебное расследование по поводу переписки министра Насалика с руководством Росатома.
Насалик также ообщил, что стоимость топлива для АЭС Украины производства компании Westinghouse значительно превышает цену на российские кассеты компании ТВЭЛ. "Да, оно намного дороже", - сказал он журналистам, говоря о топливе Westinghouse. Вместе с тем, продолжил министр, Украина продолжит прилагать усилия по сокращению зависимости от поставок топлива для АЭС из РФ. Насалик заявил, что договоренности Украины с Westinghouse позволяют покрыть потребности в кассетах всех энергоблоков АЭС страны с реакторами ВВЭР-1000, за исключением первого и второго энергоблока Ровенской АЭС, на которых работают реакторы ВВЭР-440.
Премьер-министр Украины Владмир Гройсман заявил в среду на заседании правительства, что Киев продолжает сотрудничество с Westinghouse, чтобы в будущем "окончательно отказаться от топлива из России".
В то же время в Росатоме заявили, что сейчас корпорация удовлетворяет потребностей украинских АЭС в ядерном топливе от 60% до 70%, взаимодействие России и Украины реализуется строго в рамках существующих контрактов.
Ранее компания "Энергоатом" продлила до 2025 года соглашение с Westinghouse по поставкам ядерного топлива для АЭС Украины. По условиям контракта, это топливо будет содержать компоненты как от завода-изготовителя, так и от украинского производителя компонентов.
На Украине действуют четыре АЭС, на которых работает 15 энергоблоков (13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, 2 - ВВЭР-440), которые строились под топливо российской компании ТВЭЛ.