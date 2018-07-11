Украина расторгнет договор с РФ по заводу ядерного топлива в случае неудачных переговоров

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Украина намерена расторгнуть договоренности с Росатомом, которые касаются сооружения в стране завода по производству ядерного топлива, если переговоры с потенциальным инвестором в трехстороннем формате по проекту не состоятся, либо будут неудачными.

Об этом заявил в среду журналистам после заседания правительства Украины министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

"Если это произойдет, то мы поменяем российского партнера на китайского, который завершит программу. В случае неудачи мы будем разрывать этот контракт", - сказал министр. При этом он заявил, что такая встреча не может состояться ни на территории Украины, ни в РФ. "Встречи с Росатомом мы не можем проводить ни на территории Украины, ни на территории РФ, поэтому мы их проводим или в Европе, или там, где предложили китайцы, в Пекине", - сказал Насалик.

В минувший вторник, 10 июля, украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо Насалика в адрес Росатома, в котором министр заявил, что Украина заинтересована в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, речь шла о возможности разморозки совместного строительства завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области на Украине.

Позже Насалик эту информацию назвал "фейком". По его словам, факт обращения к российской стороне действительно имел место, однако там говорилось лишь о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов в сфере атомной энергетики, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ". Он добавил, что Минэнерго предложило Росатому провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля. Однако в комментарии ТАСС представитель российской госкорпорации сообщил, что компания не получала такого обращения от Украины.

В среду депутаты Верховной рады от фракции "Народный фронт" потребовали от правительства страны провести служебное расследование по поводу переписки министра Насалика с руководством Росатома.

Цена американских кассет для АЭС Украины превышает стоимость российских

Насалик также ообщил, что стоимость топлива для АЭС Украины производства компании Westinghouse значительно превышает цену на российские кассеты компании ТВЭЛ. "Да, оно намного дороже", - сказал он журналистам, говоря о топливе Westinghouse. Вместе с тем, продолжил министр, Украина продолжит прилагать усилия по сокращению зависимости от поставок топлива для АЭС из РФ. Насалик заявил, что договоренности Украины с Westinghouse позволяют покрыть потребности в кассетах всех энергоблоков АЭС страны с реакторами ВВЭР-1000, за исключением первого и второго энергоблока Ровенской АЭС, на которых работают реакторы ВВЭР-440.

Премьер-министр Украины Владмир Гройсман заявил в среду на заседании правительства, что Киев продолжает сотрудничество с Westinghouse, чтобы в будущем "окончательно отказаться от топлива из России".

В то же время в Росатоме заявили, что сейчас корпорация удовлетворяет потребностей украинских АЭС в ядерном топливе от 60% до 70%, взаимодействие России и Украины реализуется строго в рамках существующих контрактов.

Ранее компания "Энергоатом" продлила до 2025 года соглашение с Westinghouse по поставкам ядерного топлива для АЭС Украины. По условиям контракта, это топливо будет содержать компоненты как от завода-изготовителя, так и от украинского производителя компонентов.

На Украине действуют четыре АЭС, на которых работает 15 энергоблоков (13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, 2 - ВВЭР-440), которые строились под топливо российской компании ТВЭЛ.